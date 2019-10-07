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Espanyol, teknik direktör değiştirdi
İspanya La Liga

Espanyol, teknik direktör değiştirdi

La Liga'da 19. sırada bulunan Espanyol'da, teknik direktör David Gallego görevden alındı, yerine Pablo Machin getirildi.

7 Ekim 2019 22:46

İspanya La Liga’da geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan Espanyol takımı, teknik direktörünü değiştirdi. Espanyol Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör David Gallego’nun görevden alınıp yerine Pablo Machin’in getirildiği duyuruldu.

Son olarak 28 Mayıs 2018-15 Mart 2019 tarihlerinde Sevilla’yı çalıştıran Machin, yaklaşık 8 ay sonra La Liga’ya döndü. Machin’in Espanyol ile iki sezonluk sözleşme imzaladığı açıklandı. Espanyol takımı La Liga’da oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

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Son güncelleme 22:46 | 7 Ekim 2019
David Gallego espanyol ispanya la liga Pablo Machin
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