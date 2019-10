Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’na hazırlanan Mehmet Mıstık SKOR’a konuştu: ‘1 numara olmak için çok çalışıyorum!’

SKOR ÖZEL | Turan Bakülü Erzurum’da gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Light Contact kategorisinde 89 kiloda şampiyonluğa ulaşan 27 yaşındaki milli sporcu Mehmet Mıstık, kick boks ve Muay Thai kariyerinde sayısız madalya kazanmış bir sporcumuz. Aynı zamanda Mehmet Mıstık Fight Academy ile sporcular da yetiştiren bir antrenör olan Mıstık, 19-27 Ekim’de Bosna Hersek’in ev sahipliği yapacağı WAKO Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’na hazırlanıyor. Türkiye sıralamasında 1 numarada yer alan deneyimli sporcu, dünyada da 5. sırada yer alıyor ve hedefi kesinlikle dünyada da 1 numara olmak.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden 2016’da mezun olan Mehmet Mıstık; spora başlangıç hikayesini, hedeflerini ve yolculuğunu SKOR’a anlattı.

Dövüş sporlarına başlamanız nasıl oldu? Bu aşamada spesifik olarak kick boksu seçmenizin özel bir sebebi var mıydı?

Dayım amatör olarak kick boks yapıyordu. İlgiyle onu takip ediyordum. Onun eldivenlerini evde giyerek, hareketlerini yapmaya çalışarak dövüş sporlarına ilgi duymaya başladım. Kendisinin aracılığı ile çalıştığı salona gittim, kayıt oldum. Ardından profesyonel olarak, 2007 yılında Demirpençe Spor Kulübü'nde Urlu Kardeşler’in öğrencisi olarak Kick Boks ve Muay Thai kariyerime başladım.

Özellikle genç yaşlarda dövüş veya savunma sporlarına başlamadaki motivasyon, kişinin kendisini savunmada yeni yöntemler öğrenip yine kendisini beladan korumak olabiliyor. Sizin böyle bir hikayeniz var mı? Bu durumda kalan gençler için söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu?

Benim buna benzer özel bir hikayem yok, dediğim gibi ailemizin bir büyüğünü gözlemlemek ve aynısını yapma isteği beni bu spora yönlendirdi. Belirttiğiniz beladan korumak ya da olayı yalnızca bir savunma mekanizması geliştirmek için yapanlara bu spordan uzak durmalarını tavsiye edebilirim. :) Yaptığımız sporun felsefesi temel noktada saygıya dayalı ve ast-üst ilişkisine önem veren, bu sporu yapanın vücudunu tanımasına ve dengeli bir şekilde yaşamasına olanak veren bir spor.

‘ROCKY’NİN HIRSI…’

Çevrenizin kick boks'a başlamanızda etkisi oldu mu? Mike Tyson'dan Gökhan Saki'ye, Gennady Golovkin'e kadar pek çok ünlü dövüşçü çevrelerinin etkisinden söz ediyor…

Tabii ki küçük yaşlarımızda, özellikle filmlerden etkilendiğimiz olmuştur. Örneğin Rocky'nin hırsı, Bruce Lee filmleri bizleri de etkilemiştir ama ben kulübe kayıt olduktan sonra özellikle hocalarım Urlu Kardeşler’in ve bana öğrettiklerinin benim bu sporda ilerlememde ve buralara gelmemde büyük bir etkisi var.

Sporcular kariyerlerini kurarken çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Özellikle Türkiye'de okul mu, spor mu sorusu zor bir karar aşamasına dönüşebiliyor. Siz bu süreçte neler yaşadınız?

Türkiye'de hem profesyonel sporcu, hem de öğrenci olmak zor. Eğitim hayatı ve spor hayatınız arasında dönem dönem problemler yaşayıp, birini tercih etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Ben ilk spor kariyerime başladığımda, hem öğrenen hem öğreten olmak istediğimden yola çıkarak bir karar almıştım. Şükürler olsun, bunu şu an için başardım. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni sporumu yaparken bitirdim. Şu an kendi akademimde antrenörlük de yapmaktayım. Ancak sorunun başına gelirsem, zor mu? Zor… Çünkü her iki alanda da en iyisini yapmak için çabalıyorsunuz ama sistem sizi bazı durumlarda birini tercih etmeye yönelttiği için sıkıntılar yaşanıyor.

Aileniz bu konuya, bu kariyer seçimine nasıl yaklaştı?

En büyük destekçilerim… Her zaman bana yardımcı oldular. Benimle beraber her anı yaşadılar, onların arkamda olduğunu bilmek büyük bir güç.

Kariyerinize baktığımızda sayısız madalya bulunuyor. İlk madalyanız 2009, ilk altın madalyanız 2010’da gelmiş. Henüz çok genç yaşlarda aldığınız bu ödüller hayatınızda, özellikle de sosyal anlamda, ne gibi değişimler yarattı?

Madalya başarının simgesi, bir sporcuya özgüven aşılıyor. Sonuçta çok çalışıyoruz ve bunu ödül ile süslemek, bizim moral ve motivasyon anlamında en büyük kaynağımız. Ben madalyalara şu anlamı yüklüyorum: Bugün başardın yarın daha fazlasını başarmak için daha çok çalışmalıyım. Bir anlamda itici güç olarak bana yansıyor. Sosyal anlamda da tabii ki başarılarımı görmek, insanlarla bunu paylaşmak, ailemin ve çevremin yüzünü güldürmek benim için en büyük keyif.

Hedefleriniz neler?

2007 ve 2019 yılları arasında ulusal ve uluslararası alanda kazandığım birçok şampiyonluk var. Son olarak Erzurum'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 89 kiloda Light Contact kategorisinde şampiyon oldum. Bu şampiyonluk ve yıl boyunca federasyonumuzun düzenlediği turnuvalardan aldığım puanlar beni ekim ayında Bosna'da gerçekleştirilecek olan Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na götürüyor.

Ülkemi orada gururla temsil edeceğim. Kısa vadede hedefim buraya en iyi şekilde hazırlanıp, şampiyonluk ya da alabileceğim en iyi derece ile ülkeme dönmek, uzun vadede ise bireysel olarak kazanacağım başarılara devam etmek ve milli takım formasıyla daha fazla uluslararası turnuvaya katılım hakkı kazanmak diyebilirim.

Turnuva turnuva ilerleyen kariyerinizde podyuma çıkmak demek bir taraftan da en çok müsabakaya katılan sporcu olmak demek. Darbeler veya sakatlıklar bir yana, bunun mental yorgunluğuyla baş etme sürecinde neler yaşıyorsunuz?

Bu soru çok önemli. Gerçekten fiziksel olarak yıpranmaktan çok, mental olarak dayanıklı olmak çok daha önemli. Her sporcu, yarışmasına günlük antrenman rutininde hazırlanır ama kafaca hazır olmak, duygusal ve düşünsel yapıda kendinizi bu sürece hazırlamak çok daha zor. Bunun için mümkün olduğunca sporumu yaparken uzmanlardan destek almaya çalışıyorum, etap etap kafamda yapacaklarımı planlayıp, detaylara hakim olmaya çalışıyorum ve bir şekilde psikolojik olarak da her sonuca kendimi hazırlıyorum.

Bağlantılı olarak, yarışma öncesinde psikolojik anlamda hazırlık yaparken özellikle dikkat ettiğiniz bir husus var mı?

Öncelikle beni mutsuz eden ve motivasyonumu etkileyecek eylemlerden uzak durup performansımı etkilemesine izin vermem. Tek odak noktam ve önceliğin hedefim olmalı.

Sizi şu ana kadar kazandığınız başarılardan en çok hangisi mutlu/tatmin etmişti? O anda yaşadığınız duyguları bizimle paylaşır mısınız?

Şüphesiz ki 2010 yılında kendi memleketimde düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında ailemin ve beni destekleyenlerin önünde şampiyon olmam beni en çok mutlu eden başarımdır. Kazandığım altın madalya bana milli takımın kapısını aralamıştı.

‘ONLAR İÇİN ÜZGÜNÜM! 1 NUMARA OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM!’

Şu sıralar dünya çapında beğendiğiniz dövüşçüler kimler ve stilinizi benzettiğiniz bir efsane var mı?

Kendi branşımın en iyileri hep idolüm oldu, dünya sıralamasında önümde olan rakiplerimin antrenmanları, maç içerisindeki dövüşme tarzlarını takip etmek ve onlara göre çalışmak beni daha çok motive ediyor. Onlar için üzgünüm 1 numara olmak için çok çalışıyorum. Şu an dünya sıralamasında 5 numarayım ve her randevuda onları zorlamaya devam edeceğim.

Türkiye'de Bruce Lee filmlerinin revaçta olduğu zamanda gençlik üzerindeki büyük etkisinden söz edilir? Sizi bu şekilde etkileyen bir film oldu mu?

Branşlarıma uymasa da bendeki etkisi büyük olan filmlerden biri Aamir Khan'ın Dangal filmi. Ve efsanevi atlet Jesse Owens’ın 1936 Berlin olimpiyat oyunlarındaki başarısını ele alan Race (Rüzgarın Oğlu) filmi. Mücadele ruhunu anlatan bu filmler beni etkilemiş ve motive etmiştir.

Boş vakitlerinizde neler yaparsınız?

Yoğun antrenman dönemlerinden fırsat bulursam daha çok ailemle ve aile dostlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Antalyalı olmanın da büyük payı var, iklim şartları nedeniyle hep bir tatil havası mevcut. Bu sebeple sahilde ve denizde vakit geçirmek mutlu ediyor. Belki biraz daha vaktim olsa doğada zaman geçirmeyi de isterdim.

Kitap ve müzik öneriniz nelerdir?

Film olarak bir önceki soruda da değindiğim üzere Dangal ve Race filmini öneriyorum. Müzik olarak genelde antrenmanlarımda ve günlük hayatımda rap müzikle iç içe yaşıyorum, daha motive edici oluyor. Favori kitaplarım ise Viktor Emil Frankl’ın İnsanın Anlam Arayışı ve Stefan Zweig’ın Satranç adlı kitabı.