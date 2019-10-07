Dani Alves maç sırasında arıların saldırısına uğradı!

Brezilya’da oynanan Sao Paulo-Fortaleza karşılaşmasından önce arı krizi yaşandı.

Maçın oynanacağı sahadaki korner bayrağını işgal eden arılar, ısınmaya çalışan futbolculara zor anlar yaşatırken maç içerisinde eski Breziyalı Dani Alves de arı saldırısına maruz kaldı.

Brezilya’daki maçlarda sık sık yaşanan bu görüntü sonrasında ekipler saha içine girerek korner bayrağını saran arılara müdahale etti.

Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken Fortaleza’nın Internacional ile oynadığı maçta da benzer şeyler yaşanmıştı.

Sao Paulo karşılaşmayı 2-1 kazanırken Dani Alves ilk golün asistini yapan isim oldu.

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