Bu yolun sonu ayrılığa gidiyor

KİM dünyayı kurtarmanın kolay olduğunu söyleyebilir ki; Terim ile çalışmanın kolay olmadığı gibi… “Megaloman. Kibirli. Çalıştığı yerde yöneticilerin hükmü yok” denmiyor mu? Ama her defasında kurtarıcı olarak takımın başına getirmediniz mi? “I love you hocam” diye şov yapmadınız mı? Kusura bakmayın ama… Hocanıza saygısızlık yapıldığında ticari bağlantılarınız nedeniyle yeterince güçlü ses çıkaramadığınız, hunharca cezalar verildiğinde ‘Dostlar alışverişte görsün' tarzı açıklamalar yaptığınız çok belli oluyor. Bu yüzden Terim'in çıkıp “Çok ceza aldım konuşamıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun” demesine bozulmayacaksınız. BİR YALNIZ ADAM: TERİM

TENHADA Fatih Terim'den kabadayılık, kalabalıkta efendilik beklenmesi beni şaşırtmıyor. Yıllarca Galatasaray muhabirliği yaptım. Terim, her kötü gidişte taşın altına elini sokar, iyi gidişte yöneticilerin ön plana çıkmasına da göz yumar.

Sonra yöneticilerin egoları su yüzüne çıkar ve sonun başlangıcı… Aslında hocanın maç sonrası çıkıp “Ceza almayanlar konuşsun” demesi beni şaşırtmadı. ‘Ağır abi' olması beklenen Terim bile patladı! O hep içine atan, susan ama yaşadıklarını sadece bakışları ile anlatan Fatih Terim gitmiş yerine ‘yalnız adam' görüntüsü veren Terim gelmiş gibiydi.

‘BİRLİK’ HAVADA KALDI

GALATASARAY, üst üste puan kaybedince gözler doğal olarak Terim'e çevrildi. Açıklamalarını iyi okumak lazım. Takım içindeki performanstan, kazanamamaktan, futbolcuların lakayıtlığından, çalıştırdığı takımlardaki oyun sisteminden uzaklaşıldığından bahsetti…

“Güç mü kaybediyor” diyenlere inat konuştu. Haksız cezalara, başkanların hakaretlerine maruz kaldı. Ya yönetim? Hani birlik olma zamanıydı? Sosyal medyanın gazıyla, hocanın pek istemediği ve üst üste oynadığı zaman aşil tendonu ağrılarına maruz kalan Falcao'yu aldılar. Şimdi soruyorum: Fatih Terim'in transfer listesinden hiç mi ilk tercihi alınmaz?

UÇAKTA HİÇ KONUŞMADILAR

TERİM yalnız başına mücadele ediyor. Formsuz olduğunu kabul ediyor ama kimse ona cennetten gül bahçesi vadetmemişti. Bu kadar sorumluluk üstlenirse bunlar da başına gelir. Başkan ve yönetim ile küskünlük devam ederse ki Ankara dönüşü uçakta hiç konuşmadılar; altını çizerek söylüyorum, bu yolun sonu ayrılığa gidiyor. Yönetim ile tekrar bağ kurulmalı ve futbolculara gerekirse neşter vurulmalı. Terim ‘Vurdumduymaz' lafını kime söyledi bilinmiyor. Ama hocam… Biraz fazla uzadı bu iş!

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