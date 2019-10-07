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Bu pozisyonun izahı yok! İmkansızı başardı…
Alt Ligler

Bu pozisyonun izahı yok! İmkansızı başardı…

TFF 3’üncü lig 1’inci grubun 6’ncı haftasında Yeni Orduspor, deplasmanda Artvin Hopaspor’a konuk oldu. Konu ekip Yeni Orduspor forması giyen Mert Efe Çölbeyi kaçırdığı gol ile maça damgasını vurdu.

7 Ekim 2019 13:35

TFF 3'üncü lig 1'inci grubun 6'ncı haftasında Yeni Orduspor, deplasmanda Artvin Hopaspor'a konuk oldu. Ordu temsilcisi, 69'uncu dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Konu ekip Yeni Orduspor forması giyen Mert Efe Çölbeyi, 39. dakikada kaçırdığı gol ile adeta maça damgasını vurdu. Yeni Orduspor’un hızlı atağında kaleci Beycan Kaya’nın boşa çıkması sonucu boş kale ile karşı karşıya kalan Çölbeyi kaçırdığı gole kendi bile inanamadı.

İşte imkansızın yaşandığı pozisyon…

 

Hopa İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika iki takımın golsüz eşitliğiyle sona erdi.

Son güncelleme 13:38 | 7 Ekim 2019
Artvin Hopaspor Mert Efe Çölbeyi TFF 3’üncü lig yeni orduspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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