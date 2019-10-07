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Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz açıklaması!
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

7 Ekim 2019 16:12

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında diz kapağından sakatlanan başarılı futbolcu Dorukhan Toköz’ün durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğine dikkat çekildi.

Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz.”

07 Ekim 2019 Dorukhan gözyaşlarına boğuldu Burak teselli etti Süper Lig`de oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz`ü hastanede takım arkadaşları teselli etti. Burak Yılmaz genç futbolcuya sarılarak moral verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:12 | 7 Ekim 2019
Aytemiz Alanyaspor beşiktaş Dorukhan Toköz
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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