Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında diz kapağından sakatlanan başarılı futbolcu Dorukhan Toköz’ün durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğine dikkat çekildi.

Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz.”

Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz. pic.twitter.com/kfHqfPttuN — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 7, 2019

Dorukhan gözyaşlarına boğuldu Burak teselli etti Süper Lig`de oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz`ü hastanede takım arkadaşları teselli etti. Burak Yılmaz genç futbolcuya sarılarak moral verdi. İlgili Haberi Oku