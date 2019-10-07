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Batuhan Akduman’a öldürmeye teşebbüs! MMA maçında Batuhan Akduman’ın imdadına hakem yetişti

Batuhan Akduman ile Rafael Abrahamyan arasındaki MMA maçında akıl almaz bir olay yaşandı. Maç esnasında Rafael Abraham, Batuhan Akduman'ı öldürmeye teşebbüs etti.

7 Ekim 2019 18:08

Rusya’da gerçekleştirilen MMA (Mixed Martial Arts-Karma Dövüş Sporları) organizasyonunda, Batuhan Akduman ile Rafael Abrahamyan karşı karşıya geldi. Maçı izleyenler bir süre sonra şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Karma dövüş sporlarında rakibinin pes etmesini sağlamak için yapılan boğma hareketini uzun süre devam ettiren Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman’ı öldürmeye teşebbüs etti.

Maçta Batuhan Akduman’ın boğazına sarılan Rafael Abrahamyan, hakemin ayırmak istemesine rağmen boğma hareketini devam ettirmek istedi. Hakemin güçlükle ayırdığı Rafael Abrahamyan, hemen Batuhan Akduman’dan uzaklaştırıldı. Fenalaşan Batuhan Akduman’a önce hakem, ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. Nefes almakta zorlanan Batuhan Akduman, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendine gelebildi.

Sosyal medyayı sallayan bu olay sonrası Rafael Abrahamyan’a tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Rafael Abrahamyan’ın lisansının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Son güncelleme 18:13 | 7 Ekim 2019
Batuhan Akduman Rafael Abrahamyan
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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