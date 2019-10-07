Batuhan Akduman’a öldürmeye teşebbüs! MMA maçında Batuhan Akduman’ın imdadına hakem yetişti

Rusya’da gerçekleştirilen MMA (Mixed Martial Arts-Karma Dövüş Sporları) organizasyonunda, Batuhan Akduman ile Rafael Abrahamyan karşı karşıya geldi. Maçı izleyenler bir süre sonra şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Karma dövüş sporlarında rakibinin pes etmesini sağlamak için yapılan boğma hareketini uzun süre devam ettiren Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman’ı öldürmeye teşebbüs etti.

Maçta Batuhan Akduman’ın boğazına sarılan Rafael Abrahamyan, hakemin ayırmak istemesine rağmen boğma hareketini devam ettirmek istedi. Hakemin güçlükle ayırdığı Rafael Abrahamyan, hemen Batuhan Akduman’dan uzaklaştırıldı. Fenalaşan Batuhan Akduman’a önce hakem, ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. Nefes almakta zorlanan Batuhan Akduman, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendine gelebildi.

Sosyal medyayı sallayan bu olay sonrası Rafael Abrahamyan’a tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Rafael Abrahamyan’ın lisansının iptal edilmesi çağrısında bulundu.