Aldırmam hiç yağmurlara benim güzel hatalarım var

2 iç saha maçının ardından toparlayan Trabzonspor Rize’de her yönüyle inanılmaz bir 3 puan aldı. Farklı Beşiktaş galibiyetinin moraliyle Basel’e karşı da kaybetmeyen ve mini bir dinlenme fırsatı bulan takım hem fiziksel hem de mental olarak Rize maçına çok hazırdı.

Ligin önemli virajlarından birini Rize deplasmanında kazasız geçme hesapları yapan Ünal Karaman hafta içi kozlarına verdiği o mini dinlenme molasının çok faydasını gördü. Delice yağan yağmurda Rize’nin müthiş baskısıyla başlayan maçta Melnjak’ın muhteşem golü maçı Trabzon için ‘gel de şimdi çevir’ havasına soktu.

İŞ YAPMASI İMKANSIZ HALE GELDİ

Zemin iyice ağırlaşmadan öne geçmeyi başaran Rizespor hem skor avantajını hem de Trabzon’un hiç işine gelmeyecek yüksek top oyununu ele geçirdi. Ayakta durmanın bile çok zor olduğu sahada pas oyununa dayalı bir sistemi olan ve hücum varyasyonları bunun üzerine kurulu olan Trabzon’un iş yapması imkansıza yakın hale geldi.

Zeminden ve havadan pek etkilenmeyen Samudio, yağmurda koşmayı seven atlar gibi inanılmaz driplinglerle sahanın ayakta kalan tek ismiydi. Karşı cephede ise Uğurcan vardı. Top görüşü sıfıra yakın olan Uğurcan karşı karşıya çıkardığı 2 net pozisyonun dışında yan topta sağ köşeden inanılmaz bir refleksle engellediği golle Rize’nin fişi çekmesini önledi.

TOPU YERDEN KALDIRMAK

Trabzon için o dakikadan sonra yapılması gereken tek şey vardı; topu yerden kaldırmak. Çünkü yerden oynamak imkansızdı. Ama inatla savunmadan bile pasla çıkmaya devam ettiler. Yapılması gerekeni dışarıdan gören bir göz vardı neyse ki… Stoper Hosseini’yi çıkarıp Sturridge’i alma cesaretini gösteren Ünal Karaman doğru atı oynadı. Sturridge daha ikinci buluşmasında topu kaldırarak Sörloth’a golü attırdı. 10 dakikada ne yapılması gerektiğini gösteren Sturridge’in enfes şutu da direkte patlayınca Trabzon kazanabileceğine ikna oldu.

90’da savunmadan havalandırılan top Sörloth duvarından NWakaeme’nin önüne düşünce herkes derin bir ‘oh’ çekti. Nwakaeme sezonun en değerli gollerinden birini atarak galibiyeti getirdi.

Bir önceki milli arayı bir çuval sıkıntıyla geçiren Trabzon 10 yıl sonra 7.haftayı 3 büyüklerin önünde bitirerek yeni bir milli araya giriyor. Bir eliyle de Avrupa ipini tutan takımın en büyük avantajı Ünal Karaman’ın içeride yarattığı inanç. Karaman’ın önceki maçlarda elbette hataları olmuş, olacaktır.

Ama dövünmek, efkarlanmak yerine ‘ben yaptım’ diyerek hatalarından ders çıkarıp Trabzon’u tekrar mücadelenin içine soktu. Tıpkı şarkıda olduğu gibi; Aldırmam hiç yağmurlara benim güzel hatalarım var.

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