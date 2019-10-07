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A Milli Takım, Riva’daki ilk çalışmasını yaptı
Milli Takımlar

A Milli Takım, Riva’daki ilk çalışmasını yaptı

EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim'de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı ve ilk çalışmasını yaptı.

7 Ekim 2019 23:19

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, dün akşam kulüp takımlarıyla karşılaşma oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

İspanya’dan kalkan uçakların İstanbul’a iniş saati nedeniyle kampa geç katılan Okay Yokuşlu ve Enes Ünal, antrenmana sonradan dahil oldu. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci saha çalışmasına katılmayıp bireysel idman programı dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların bu akşamki idmanını A Milli Takım’dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milli Takım, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 07 Ekim 2019 Şenol Güneş`ten Abdullah Avcı`ya: `Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum` A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçının Euro 2020 Elemeleri`nde oynayacakları karşılaşmalar arasında en önemli müsabaka olduğunu söyleyerek, “Bu maçı kazanırsak Fransa ile final maçına çıkarız” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:19 | 7 Ekim 2019
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