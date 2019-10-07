A Milli Takım, Riva’daki ilk çalışmasını yaptı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, dün akşam kulüp takımlarıyla karşılaşma oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

İspanya’dan kalkan uçakların İstanbul’a iniş saati nedeniyle kampa geç katılan Okay Yokuşlu ve Enes Ünal, antrenmana sonradan dahil oldu. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci saha çalışmasına katılmayıp bireysel idman programı dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların bu akşamki idmanını A Milli Takım’dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milli Takım, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Şenol Güneş`ten Abdullah Avcı`ya: `Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum` A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçının Euro 2020 Elemeleri`nde oynayacakları karşılaşmalar arasında en önemli müsabaka olduğunu söyleyerek, “Bu maçı kazanırsak Fransa ile final maçına çıkarız” diye konuştu. İlgili Haberi Oku