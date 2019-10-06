Zevksiz oyun…

İLK 5 dakika futbol nefisti, iki takım açısından… Tamam dedim, harika bir maç bizi bekliyor. Sonra eriyen mum sahneye çıktı, klasik Süper Ligi izlemeye geri döndük. Bu sezon hiç kazanamayan, sadece 2 puan toplayabilen Gençlerbirliği'nin bu maçtaki stratejisi, sabırla beklemek ve bulabilirse kontrataktı… Galatasaray rakibin kapanmasına nasıl reaksiyon gösterdi? Kanatlar çalışmadı! Orta alan Nzonzi dışında, özellikle ilk yarıda vasatın üstüne çıkamadı. Hani nefis bir pasta sipariş edersiniz ama bir şey eksiktir o pastada…

GALATASARAY tat vermiyor oynadığı oyun ile… Mesela Selçuk elinden geleni yapıyor gibi ama mesele, şarjının alarm veriyor olması… Rakibiniz çok kapanırsa artık futbolun olmazsa olmazı olan ilkesine döneceksiniz. Bunun adı çalım atmak, rakibi eksiltmek… Feghouli, Belhanda, Babel bunun için varlar… Peki Andone? Santrfor bir şey yapamıyorsa, en azından duvar olmalı.

MAÇTA öyle dakikalar vardı ki Galatasaray topa yüzde 73 sahip olarak oynadı ama rakibi, gücü ölçüsünde bunu istiyordu zaten… Üretememek, yavaş oynamak, ceza sahasına bile zor girmek. Belki milli aradan sonra bazı şeyler değişir.

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