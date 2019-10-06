SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam!
Ünal Karaman: ‘Ağır şartlara rağmen mücadele eden oyuncularımız vardı’
Trabzonspor

Ünal Karaman: ‘Ağır şartlara rağmen mücadele eden oyuncularımız vardı’

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2019 22:23

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, olumsuz hava şartlarına rağmen güzel bir futbol sergilendiğini dile getirerek, “Ağır şartlara rağmen hiçbir şekilde oyundan düşmeyen, mücadele eden oyuncularımız vardı” dedi.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla kazandığı maçın ardından basın açıklaması yapan Karaman, “Bugün bu şartlar altında iki takım için de oldukça zorlu bir mücadele oldu. Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan 2 takımı da tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan bakıldığında ideal dinlenme süresi tamamlanmadan biz Rizespor maçına ısınmaya çıktık. Elbetteki bu tarz yoğun programlar olacak diye biz sezon sonunda yoğun antrenmanlar geçiriyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan, ağır şartlara rağmen hiçbir şekilde oyundan düşmeyen, mücadele eden oyuncularımız vardı, tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun, Rizespor'a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

06 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ile Süper Lig`de 7. hafta heyecanı devam etti. Bordo-mavililer deplasmanda 1-0 geri düştüğü maçta sahadan 90`da bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı ve milli araya 12 puanla 3. sırada girdi. Maça sağanak yağış damga vurdu! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:23 | 6 Ekim 2019
trabzonspor Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 16:30
2
-
0
Alanyaspor
Caykur Rizespor
Bugün - 19:00
1
-
2
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR