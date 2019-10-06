Sumudica tarihe geçti!

Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada tarihe geçen bir an yaşandı. Henüz 2’inci dakikada sarı kart gören Sumudica, en erken sarı kart gören teknik adam olmayı başardı.

Maçın henüz başında, 75. saniye oynanırken, Başakşehir’in kazandığı taç atışını kullanmaya giden Mahmut Tekdemir, Sumudica’nın hamlesi ile karşılaştı. Mahmut Tekdemir’i iten Sumudica, hakem Koray Gençerler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu sarı kart, bu sezon uygulamaya koyulan teknik ekibe kart çıkarılması kuralının ardından gösterilen en erken kart olarak tarihe geçti.