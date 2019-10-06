SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP’li belediye borcunu ödemeyince icralık oldu
Fransa Ligue 1

Slimani Fransa’da tarihe geçti! 6 haftada 10 gole katkı…

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan ve Monaco'ya transfer olan Islam Slimani Ligue 1'de kendini bularak tarihe geçti.

6 Ekim 2019 13:53

Fenerbahçe'de geçirdiği sıkıntılı sezonun ardından Monaco'da yeni bir döneme başlayan Islam Slimani, ortaya koyduğu performansla Fransa Ligi’nde tarihe geçti…

Sezona çok iyi başlayan Slimani, Ligue 1'de 6 hafta sonunda 10 gollük katkıyla çift hanelere ulaştı. Monaco deplasmanda Montpellier'ye 3-1 yenilirken, takımın tek golünü atan Ben Yedder'e asist yapan 31 yaşındaki Slimani bir rekorun sahibi oldu.

Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 6 asist yapan Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız, Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla sadece 1 gol atabilmişti.

Son güncelleme 13:53 | 6 Ekim 2019
Islam Slimani ligue 1 monaco rekor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 14:00
0
-
0
Ankaragücü
Besiktas
Bugün - 16:30
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR