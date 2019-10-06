Slimani Fransa’da tarihe geçti! 6 haftada 10 gole katkı…

Fenerbahçe'de geçirdiği sıkıntılı sezonun ardından Monaco'da yeni bir döneme başlayan Islam Slimani, ortaya koyduğu performansla Fransa Ligi’nde tarihe geçti…

Sezona çok iyi başlayan Slimani, Ligue 1'de 6 hafta sonunda 10 gollük katkıyla çift hanelere ulaştı. Monaco deplasmanda Montpellier'ye 3-1 yenilirken, takımın tek golünü atan Ben Yedder'e asist yapan 31 yaşındaki Slimani bir rekorun sahibi oldu.

Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 6 asist yapan Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız, Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla sadece 1 gol atabilmişti.