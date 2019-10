Şansal Büyüka: Fatih Terim’in varlığı bile Galatasaray’ı kendine getiremedi

Şampiyonlar Ligi’nde PSG mağlubiyetinden sonra ligde de Gençlerbirliği deplasmanında takılan ve 2 puan bırakan Galatasaray’da işler yolunda gitmiyor. 7 haftada 10 puan toplayabilen sarı kırmızılıları değerlendiren futbol yorumcusu Şansal Büyüka çarpıcı ifadeler kullandı:

‘İLK KEZ TANIK OLUYORUM’

Hastane doktorsuz, okul öğretmensiz, gemi kaptansız, Galatasaray, Fatih Hoca'sız olmaz. Tribünlerde oturmayı son dönemlerde alışkanlık haline getiren Fatih Hoca, uzun bir aradan sonra bir lig maçında saha kenarında, takımın başındaydı. Hayret, Hoca'nın varlığı bile Galatasaray'ı kendine getiremedi. Gene düşük tempo, hırstan, öfkeden, tepkiden ve pozisyondan uzak bir Galatasaray izledik. Bunca yıldır Galatasaray izlerim… Çok iyi maçlarını, çok kötü maçlarını gördüm. Ama Süper Lig'de bir maçta ilk gol pozisyonuna 90+3'de girdiğine ilk kez tanık oluyorum. İnanılır gibi değil…Galatasaray ilk yarıda durumu “idare” ederken, Gençlerbirliği “canını dişine takıp” oynadı.

‘PİLİ BİTER SANDIK, NE PİLMİŞ…’

Böyle olunca ikinci yarıda Gençlerbirliği'nin pili biter sandık. Ne pilmiş… Hiç teklemeden, hiç yorulmadan, üstelik son on dakikayı bir eksik oynamasına rağmen üst düzey mücadele ederek bitirdi.Mustafa Kaplan'dan da söz etmezsek haksızlık etmiş oluruz. Yetmişli dakikalar, oyun berabere devam ediyor, çoğu hoca vaziyeti idare etmek için yeni bir savunma oyuncusunu sahaya sürer… Mustafa Hoca, bir başka forveti, Stancu'yu sahaya sürdü. Aslında Kaplan'ın Aslan'a yara verdiği bir maç oldu.

‘ŞİMDİ TAKIMA DÖNMESİ GEREK’

Galatasaray savunmasından dönen her topu Gençlerbirliği oyuncuları alınca, her sahipsiz topa ev sahibi ekibin oyuncuları hamle yapınca Galatasaray oyun kurmakta ve pozisyon bulmakta ciddi anlamda bocaladı. Gençlerbirliği, özellikle Ayeti, Candeias, Sessegnon ve Sio ile hücum noktalarında çok etkili oldu.Biz Galatasaray'ın sağ kanat savunmacısı Mariano'yu hep hücumdaki halleri ile hatırlıyoruz ve doğal olarak beğeniyoruz. Ama Mariano'nun özellikle Gençlerbirliği önünde savunması felaketti. Gençlerbirliği özellikle ilk yarıda Mariano'nun arkasından elini kolunu sallayarak son derece rahat atak geliştirdi. Kaç zamandır iddia ediyorum; Galatasaray orta alanı yeterli sertlikte ve caydırıcılıkta değil… Nzonzi'nin kariyerine ve her maçta yere-göğe koyamayanlara saygılar… Ama Nzonzi'de şu görüntüsü ile bu orta alana çare olamadı. Lemina'nın hemen, şimdi takıma dönmesi ve orta alanda “kilit” rolünü üstlenmesi gerekiyor.