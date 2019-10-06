Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Fikret Orman istifa etmedi, kongre kararı aldı!

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, canlı yayına bağlanarak programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

“ABDULLAH AVCI’NIN ARKASINDAYIZ”

Abdullah Avcı’nun durumunu değerlendirerek sözlerine başlayan Mahmutyazıcıoğlu, “Abdullah Avcı’nın arkasındayız. Kongreden sonra yeni yönetim buna karar verir ama biz olduğumuz sürece hocanın sonuna kadar arkasındayız. Ona güveniyoruz” dedi.

“FİKRET ORMAN İSTİFA ETMEDİ”

Fikret Orman hakkında da konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Fikret Orman’a ulaşamıyor diye bir şey söz konusu değil. İsterseniz canlı yayında arayın telefonu her zaman açık. Halen her gün kulüp binasında çalışıyor. Fikret Orman organize şekilde yıpratılıyor. ‘Paralar nerede?’ sorusu Fikret Orman’a sorulmaz. Zaten para yoktu ki. Fikret Orman istifa etmedi. Yönetim kurulu toplantısı sonrası olağanüstü kongre kararı aldık. Fikret Orman o kararını açıkladıktan 6 gün sonra vergi borcu ödenmesi için kapı kapı gezdi ve 20 milyon TL’yi ödedik” ifadelerini kullandı.

“TÜM MAL VARLIĞI KEFALETTE”

Şafak Mahmutyazıcıoğlu sözlerini, “Fikret Orman haksızlığa uğradığı için ‘Ben yokum’ diyor. 2012’den bu yana yaptıkları ortada olan adam, ortaya sandığı koydu. 10 gün geçti. Halen aday çıkmadı. Yeni gelen yönetimin kasaya 110 milyon TL koyması lazım. Biz bu parayı yine buluruz. Bugüne kadar hep bulduk. Fikret Orman tüm mal varlığını, Beşiktaş’ın borçlarına kefalet gösterdi. Biz niye kaçmak isteyelim?” şeklinde sürdürdü.

“ÇOK ARAYACAKLAR FİKRET ORMAN’I”

“Fİkret Orman yeniden aday olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Mahmutyazıcıoğlu, “Fikret Orman, devam etmeli. Bu fırtınalı denizde bu gemiyi bu kaptan yürütüyor yıllardır. Bir tane delikanlı arıyorum, buyursun gelsin. Keşke Fikret Orman geri dönse de bu adamı kaybetmesek. Çok arayacaklar Fikret Orman’ı” diye konuştu.