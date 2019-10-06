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Muhtemel 11’ler: Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trabzonspor

Muhtemel 11’ler: Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak Rizespor Trabzonspor maçı ile iki ekip 37. kez karşılaşmış olacak. Peki Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

6 Ekim 2019 17:40

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, bugün Rize’de oynanacak maçla ligde 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip kaleye 74 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü. Rizepor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtları haberimizde.

RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Ekim Pazar günü saat 19:00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Pauw, Boldrin, Oğulcan, Samudio

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Son güncelleme 17:40 | 6 Ekim 2019
Çaykur Rizespor Hangi kanalda rize saat kaçta trabzon trabzonspor TS maçı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Konyaspor
7 3 12
4 Fenerbahçe
7 3 11
5 Gaziantep
6 3 11
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