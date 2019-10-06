Milli maç ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda?

Fransa ve İzlanda’nın önünde 15 puanla lider durumda bulunan Türkiye A Milli Takımı Arnavutluk ile karşılaşacak. Peki Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul’da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).