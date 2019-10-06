Medipol Başakşehir’in rakibi farklı kazandı!

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi’nde St. Pölten’i 4-0 yendi.
Avusturya liginin 10. haftasına 3. sırada başlayan Wolfsberger, seyircisi önünde St. Pölten ile karşılaştı. Wolfsberger, Ritzmaier’in 12, Leitgeb’in 66, Weissman’ın 38 ve 87. dakikadaki golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Puanını 22’ye çıkaran Wolfsberger, lider Salzburg’un 6 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.
Medipol Başakşehir, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Wolfsberger’i ağırlayacak.