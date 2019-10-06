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Medipol Başakşehir’in rakibi farklı kazandı!
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir’in rakibi farklı kazandı!

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya liginde St. Pölten'i 4-0 mağlup etti

6 Ekim 2019 17:36

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi’nde St. Pölten’i 4-0 yendi.

Avusturya liginin 10. haftasına 3. sırada başlayan Wolfsberger, seyircisi önünde St. Pölten ile karşılaştı. Wolfsberger, Ritzmaier’in 12, Leitgeb’in 66, Weissman’ın 38 ve 87. dakikadaki golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Puanını 22’ye çıkaran Wolfsberger, lider Salzburg’un 6 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Wolfsberger’i ağırlayacak.

Son güncelleme 17:36 | 6 Ekim 2019
Medipol Başakşehir Wolfsberger
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 15
2 Sivasspor
7 3 12
3 Konyaspor
7 3 12
4 Fenerbahçe
7 3 11
5 Gaziantep
6 3 11
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