MAÇ SONUCU | Barcelona 4-0 Sevilla | La Liga 8. hafta

İspanya La Liga 8. hafta karşılaşmasında Sevilla ile karşılaşan Barcelona, usta ayakların resital yaptığı geceyi 4-0’lık galibiyetle sonuçlandırdı.
Maçın 27. dakikasında Luis Suarez’in muhteşem golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 32’de Arturo Vidal ve 35’te Ousmane Dembele ile ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda Sevilla’nın baskısı sonuç vermezken Arjantinli yıldız Lionel Messi 78’de attığı frikik golüyle skoru 4-0’a getiren isim oldu.
Maçın son anlarının sakin geçmesi beklenirken Barcelona’da Ronald Araujo 87’de, Ousmane Dembele ise 88’de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı ve puanını 16’ya yükelterek ikincilik koltuğuna oturdu. Sevilla ise 13 puanda kaldı.
Luis Suarez alev almış durumda… pic.twitter.com/JUxuDjC6N9
— SKOR (@SozcuSkor) October 6, 2019