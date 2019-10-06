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MAÇ SONUCU | Barcelona 4-0 Sevilla | La Liga 8. hafta
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Barcelona 4-0 Sevilla | La Liga 8. hafta

İspanya La Liga 8. hafta karşılaşmasında Sevilla'yı ağırlayan Barcelona, yıldızlarının parladığı maçta sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ikincilik koltuğuna yerleşti. Öte yandan Katalan ekibinde iki futbolcu son anlarda kırmızı kart gördü.

SKOR DIŞ HABER 6 Ekim 2019 23:53

İspanya La Liga 8. hafta karşılaşmasında Sevilla ile karşılaşan Barcelona, usta ayakların resital yaptığı geceyi 4-0’lık galibiyetle sonuçlandırdı.

Maçın 27. dakikasında Luis Suarez’in muhteşem golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 32’de Arturo Vidal ve 35’te Ousmane Dembele ile ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda Sevilla’nın baskısı sonuç vermezken Arjantinli yıldız Lionel Messi 78’de attığı frikik golüyle skoru 4-0’a getiren isim oldu.

Maçın son anlarının sakin geçmesi beklenirken Barcelona’da Ronald Araujo 87’de, Ousmane Dembele ise 88’de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı ve puanını 16’ya yükelterek ikincilik koltuğuna oturdu. Sevilla ise 13 puanda kaldı.

Son güncelleme 23:53 | 6 Ekim 2019
barcelona sevilla
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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