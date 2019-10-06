MAÇ SONUCU | Adana Demirspor Ekol Göz Menemenspor 0-1 | İzmir ekibine tek gol yetti

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk (Dk. 46 Vedat Bora), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 32 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 68 Gladky), Berk Yıldız, Samed Ali Kaya
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Murat Erdemir, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Ali Keten, Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Olatunbosun), Mehmet Boztepe (Dk. 71 Murat Elkatmış), Ali Özgün (Dk. 86 Hüseyin Çolak)
Gol: Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Mehmet Uslu, Dk. 38 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Berk Yıldız, Dk. 63 Samed Ali Kaya, Dk. 90 2 Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 85 Selmani, Dk. 90 5 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 36′ Ceza sahası içinde topla buluşan Ekol Göz Menemenli oyuncu Mustafa, önündeki topa bekletmeden vurup, takımını 0-1 öne geçirdi.
50′ Adana Demirspor´da sol kanattan Mehmet’in ortasını defans uzaklaştırdı.
90′ Adana Demirspor´da Mustapha topu ceza sahasından Mehmet´e verdi. Mehmet’in vuruşunda defans, topu ceza sahasından uzaklaştırdı.
90+2′ Ekol Göz Menemenspor´da Murat, orta sahada aldığı top ile Adana Demirspor ceza sahasına kadar ilerledi fakat kaleci Kurtuluş, gole izin vermedi.