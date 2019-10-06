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MAÇ SONUCU | Adana Demirspor Ekol Göz Menemenspor 0-1 | İzmir ekibine tek gol yetti
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor Ekol Göz Menemenspor 0-1 | İzmir ekibine tek gol yetti

Deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Menemenspor, rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı.

6 Ekim 2019 22:41

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk (Dk. 46 Vedat Bora), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 32 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 68 Gladky), Berk Yıldız, Samed Ali Kaya

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Murat Erdemir, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Ali Keten, Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Olatunbosun), Mehmet Boztepe (Dk. 71 Murat Elkatmış), Ali Özgün (Dk. 86 Hüseyin Çolak)

Gol: Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mehmet Uslu, Dk. 38 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Berk Yıldız, Dk. 63 Samed Ali Kaya, Dk. 90 2 Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 85 Selmani, Dk. 90 5 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 36′ Ceza sahası içinde topla buluşan Ekol Göz Menemenli oyuncu Mustafa, önündeki topa bekletmeden vurup, takımını 0-1 öne geçirdi. 

50′ Adana Demirspor´da sol kanattan Mehmet’in ortasını defans uzaklaştırdı.

90′ Adana Demirspor´da Mustapha topu ceza sahasından Mehmet´e verdi. Mehmet’in vuruşunda defans, topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

90+2′ Ekol Göz Menemenspor´da Murat, orta sahada aldığı top ile Adana Demirspor ceza sahasına kadar ilerledi fakat kaleci Kurtuluş, gole izin vermedi.

Son güncelleme 22:41 | 6 Ekim 2019
adana demirspor menemenspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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