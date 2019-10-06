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Son Dakika: Beşiktaş lideri devirdi! 3 puanı aldı...
MAÇ ÖZETİ İZLE: Uzun aradan sonra… Beşiktaş Alanyaspor maç özeti
Futbol

MAÇ ÖZETİ İZLE: Uzun aradan sonra… Beşiktaş Alanyaspor maç özeti

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. İki takımın da etkili pozisyonlar bulduğu maçta Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-0 yendi. İşte Beşiktaş Alanyaspor maç özeti...

6 Ekim 2019 18:31

Süper Lig’in 7’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta 16:30’da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek üstlendi. İzleyemeyenler için Beşitaş Alanyaspor maç özeti haberimizde.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti.

BJK ALANYA ÖZET İZLE

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11’inde büyük değişime gitti. Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı. Beşktaş sahaya Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N’Koudou, Lens, Burak ile çıkarken, Erol Bulut ise Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Siopis, Ceyhun, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse 11’ile takımını sahaya sürdü.

Son güncelleme 18:31 | 6 Ekim 2019
Alanayaspor alanya beşiktaş bjk maç özeti özet özet izle
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Konyaspor
7 3 12
4 Fenerbahçe
7 3 11
5 Gaziantep
6 3 11
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