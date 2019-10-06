MAÇ ÖZETİ İZLE: Uzun aradan sonra… Beşiktaş Alanyaspor maç özeti

Süper Lig’in 7’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta 16:30’da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek üstlendi. İzleyemeyenler için Beşitaş Alanyaspor maç özeti haberimizde.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti.

BJK ALANYA ÖZET İZLE

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11’inde büyük değişime gitti. Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı. Beşktaş sahaya Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N’Koudou, Lens, Burak ile çıkarken, Erol Bulut ise Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Siopis, Ceyhun, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse 11’ile takımını sahaya sürdü.