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İngiltere Premier Lig

Klopp’tan Salah’ın sakatlığına sert tepki! Bilerek yaptı…

Premier Lig'in 8.haftasında Leicester City'i son dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup eden Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, maç sonu Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyon için tepki gösterdi.

6 Ekim 2019 13:09

Maçın ardından basın toplantısına çıkan ve karşılaşmayı değerlendiren Klopp, “Harika bir maçtı. Oyun hızımızı arttırmamız gerekiyordu ve bunu başardık. Ancak Leicester’ın golü bizi gerçekten yavaşlattı. Yine de tekrar golü bulmayı başardık. Oyunumuzdan memnunum” dedi.

“BUNU SALAH’A KASITLI YAPTI”

Muhammed Salah’ın sakatlığı hakkında da konuşan Klopp, “Salah nasıl iyi olabilir? Hamza Choudhury’nin nasıl kırmızı kart görmediğini anlamadım. Bunu Salah’a kasıtlı olarak yaptı. Şu an iyi durumda değil” ifadelerini kullandı. Maçın 88.dakikasında gelişen hızlı hücumda Çağlar’dan sıyrılan Salah Choudhury sert müdahalesiyle acılar içinde yerde kalmıştı. Hamza Choudhury yaptığı hareketin ardından sarı kartla cezalandırılmıştı.

Leicester City galibiyetiyle birlikte 8’de 8 yapan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City’nin 8 puan önünde bulunuyor.

Son güncelleme 13:22 | 6 Ekim 2019
klopp liverpool sakatlık Salah
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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