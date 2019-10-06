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İzmir’de rahvat at yarışlarında çıkışta yaralandı ama…
Diğer Sporlar

İzmir’de rahvat at yarışlarında çıkışta yaralandı ama…

İzmir'de rahvan at yarışları yapıldı. Atların çıkışı sırasında ağabeyi olan rakibiyle çarpışan sporcu, yaralanmasına rağmen yarışmayı ikinci tamamladı.

6 Ekim 2019 21:42

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 34. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Çaylı Mahallesi’nde düzenlenen yarışlarda 170 at mücadele etti. Etkinlikte “Taze 5'li” kategorisinde mücadele eden jokeylerden Aslan Demir, atların çıkışı sırasında aynı kategoride yarışan ağabeyi Ferdi Demir ile çarpışması sonucu yaralandı. Buna rağmen yarışmayı bırakmayan Aslan Demir, 2. oldu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 34’üncüsünü düzenledikleri yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Burada uzun yıllardan beri rahvan at yarışları sürdürülmektedir. Atalarımızdan gelen bu sporun gelecek nesillerce de aynı şekilde sürdürmelerini diliyoruz” dedi.

Yoğun ilgi gören yarışlarda 8 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Son güncelleme 21:42 | 6 Ekim 2019
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