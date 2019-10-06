Fikret Orman: ‘Bunu Beşiktaşlılar kendi içinde sorgulamalı’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz’ü hastanede ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, “Camiamız üzerinde olumsuz bir hava vardı. Bu maçtaki galibiyete ihtiyacımız vardı. Ona sevinelim derken çocukların sakatlığına üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin diyelim. En kısa sürede takıma dönmesini bekleyeceğiz. Futbolun içinde olan şeyler bunlar” ifadeleri kullandı.

Dorukhan’ın devreyi kapattığını söyleyen Orman, “Futbolcu hep oynamak ister. Zor bir süreç bekliyor. Bu arada iki tane milli takım arası var. Bu da avantaj olarak görülebilir ama devreyi kapattı gibi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Beşiktaş’ın topladığı puanların düşük olduğunu söyleyen Orman, “Beşiktaş’ın çok daha yüksek puanlarda olması lazım. Ama lig enteresan bir lig. Bu bizde esen hava başka kulüplerde esmiyor. Bunu da Beşiktaşlılar kendi içinde sorgulamalı” dedi.

Bir muhabirin “Beşiktaş’taki bu hava ne zaman değişir?” sorusuna yanıt veren Orman, “Ben gideceğim, herhalde değişir” dedi.

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