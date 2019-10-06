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Fenerbahçe’de yıldız isim ameliyat olacak! Nabil Dirar…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de yıldız isim ameliyat olacak! Nabil Dirar…

Sezon başından bu yana iğnelerle sahaya çıkan Nabil Dirar, milli takım arasında ameliyat olacak.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 6 Ekim 2019 09:19

Fenerbahçe’de Nabil Dirar şoku yaşanıyor. Sezon başından beri yaşadığı kasık bölgesindeki fıtık nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan Dirar, milli arada ameliyat olacak.

Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla ağrılarından kurtulması beklenen Faslı futbolcunun bu nedenle sahalardan en az 4 hafta uzak kalması bekleniyor. Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev alan Dirar, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.

Öte yandan milli aradan sonra Moses ve Rodrigues de dönecek

Son güncelleme 10:35 | 6 Ekim 2019
Fenerbahçe Nabil Dirar süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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