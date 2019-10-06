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Dünya Atletizm Şampiyonası’nda zirve ABD’nin
Diğer Sporlar

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda zirve ABD’nin

ABD, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı 14 altın, 11 gümüş ve 4 bronzla madalya tablosunun ilk sırasında yer aldı.

6 Ekim 2019 23:14

ABD Milli Takımı, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası’nı madalya tablosunun zirvesinde tamamladı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyona, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Kadınlar 100 metre engelli, kadınlar 4×400 metre takım ve erkekler 4×400 metre takım yarışlarında 3 altın madalya daha kazanan ABD, şampiyona sonunda 14 altın, 11 gümüş, 4 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

ABD’yi, 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla Kenya, 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla da Jamaika takip etti.

Türkiye Milli Takımı, 20 sporcuyla katıldığı şampiyonada madalya kazanamadı ancak elde edilen iki 5’incilik ve bir 6’ncılık sayesinde puan sıralamasında 209 ülke arasında 35. oldu.

Son güncelleme 23:14 | 6 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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