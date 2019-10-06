CANLI | Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor (İlk yarı oynanıyor)

Çaykur Rizespor Trabzonspor canlı! Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ile Süper Lig’de 7. hafta Karadeniz Derbisi’ne sahne oluyor. Sekiz puanlı Çaykur Rizespor, dokuz puanlı Trabzonspor’u konuk ediyor. Rizespor da Trabzonspor da zirveye yaklaşmak için üç puan hedefliyor. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER
STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1
ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
Ev sahibinde sakatlıkları süren Mostapha El Kabir ve Umar Aminu bu maçta görev alamıyor. Rizespor’da Joseph Attamah ise sarı kart sınırında yer alıyor. Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı formalarından uzak kalıyorlar.