CANLI İZLE | Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçını canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor. Geride kalan 6 haftada sadece 5 puan toplayabilen Siyah-Beyazlılar, 14 puanla ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor karşısında kendi seyircisi önünde sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’ı konuk eden ve 90+3. dakikada yediği golle sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımı bu maça motive etmek için çabalıyor. Wolves karşısında oynanan futbolun pozitif noktalarını oyuncularına aktaran ve özellikle savunma konusunda rakibi hapsettiklerini oyuncularına hatırlatan Avcı, oyun sisteminde ufak değişiklikler yaparak takımı sahaya sürecek.

İLK 11’LER BELLİ OLDU:

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N’Koudou, Lens, Burak Yılmaz

ALANYASPOR: Marafona, N’Sakala, Tzavellas, Wellinton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

BEŞİKTAŞ AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)

Hastalar dönüyor

Mide bulantısı ve kusma nedeniyle Wolves maçında yer almayan Diaby’nin yanı sıra migren ağrısı nedeniyle takımı yalnız bırakan N’Koudou, Alanyaspor maçıyla birlikte takıma dahil olacak. Wolves maçında riske edilmeyen Burak Yılmaz da ilk 11’e geri dönecek. Cezası nedeniyle Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyen Adem Ljajic’in de cezası sona erdi. Ancak Wolves maçında beklentileri karşılayamayan Boşnak futbolcunun ilk 11’de olup olmayacağına son dakika karar verilecek.

Kartal’ın mağlubiyeti yok

Alanyaspor ile 1’i hazırlık maçı olmak üzere bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 6 karşılaşmada mağlup ederken 1 mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş rakibine 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 3 maçta ise siyah-beyazlılar rakibine geçit vermedi. Yarın saat 16.30’da Beşiktaş Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek yapacak.

Alanyaspor’da Juan ve Salih Uçan şoku

Aytemiz Alanyaspor’da sakatlığı bulunan Juan Francisco Moreno Fuertes yaklaşık 6 ay, Salih Uçan’ın ise 2 ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juan Francisco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan’ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Dr. İsmail Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Fuertes’in tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi. Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan’ın da tedavisine başlandığını, oyuncunun 2 ile 4 hafta takımda uzak olacağını dile getirdi.