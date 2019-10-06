Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz’ün dizi döndü!

Aytemiz Alanyaspor maçında sağ bekte görev yapan Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig’in 7. haftasındaki karşılaşmanın 73. dakikasında Alanyasporlu Cisse ile ikili mücadeleye giren genç futbolcu, sağ dizinin üzerine düştü ve bu sırada takım arkadaşı Vida’yla da çapıştı.

Acı içerisinde yerde kalan Dorukhan Toköz, sağlık ekiplerinin anında müdahalesiyle sahayı sedyede terk ederken yerine Douglas Pereira dahil oldu.

Yayıncı kuruluşun verdiği bilgiye göre; dizi dönen Dorukhan Toköz hastaneye götürülürken 23 yaşındaki milli futbolcu sahadan gözyaşları içerisinde ayrıldı.

Genç futbolcunun durumunun MR kontrolü sonrasında belli olması bekleniyor.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı 2-0 Süper Lig`in 7.haftasında sahasında ligin lideri Aytemiz Alanyaspor`u konuk eden Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı. Burak Yılmaz ve Abdoulay Diaby`nin golleriyle kazanan siyah beyazlılar haftalar sonra 3 puanla tanıştı. İlgili Haberi Oku