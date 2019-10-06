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Beşiktaş taraftarına Galatasaray derbisi öncesi uyarı!
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarına Galatasaray derbisi öncesi uyarı!

Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesi öncesinde stadyum hoparlöründen taraftara uyarı yapıldı. Galatasaray maçında ceza alınmaması için tribünlerden küfür edilmemesi istendi.

6 Ekim 2019 16:51

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, “9. hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

TRİBÜNDE ÖZEL MİSAFİRLER

Siyah-beyazlı ekibin Alanyaspor’u konuk ettiği mücadelede tribünlerde özel misafirler yer aldı. 26 Eylül’de 5.8 Silivri Merkez üssünde yaşanan deprem sırasında, engelli arkadaşlarını okuldan çıkartan Alya Revne Çelik ve Berat Yalçın ile depremden kaçarken yardım ettikleri engelli arkadaşları Ecrin Başkaya mücadeleyi tribünden takip ettiler.

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Son güncelleme 16:51 | 6 Ekim 2019
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1 Alanyaspor
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7 3 12
3 Konyaspor
7 3 12
4 Fenerbahçe
7 3 11
5 Gaziantep
6 3 11
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