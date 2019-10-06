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Beşiktaş kader maçında Alanyaspor’u konuk edecek
Beşiktaş

Beşiktaş kader maçında Alanyaspor’u konuk edecek

Beşiktaş, seyircisinin önünde saat 16.30’da Alanyaspor’u konuk edecek, tek ihtimal kazanmak...

6 Ekim 2019 09:26

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 8 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, ligin flaş ekibi Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.30'da Vodafone Park'ta gündüz maçına çıkacak olan Kartal'ın kazanmaktan başka çaresi yok.

Son oynanan Wolverhampton maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Ruiz, Diaby ve N'Koudou ilk 11'e geri dönecek. Elneny, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan Vida, Dorukhan ve Ljajic'in performanslarındaki büyük düşüş dikkat çekiyor. Takımın tecrübeli ismi Vida, savunmada yaptığı hatalarla kötü bir sezon geçirirken, Ljajic ve Dorukhan ise hücumda hiçbir etkinlik gösteremiyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N’koudou, Burak

Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Welinton, Caulker, Balano, Slopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Hakem: Arda Kardeşler

Son güncelleme 09:26 | 6 Ekim 2019
alanyaspor beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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