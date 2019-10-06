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Abdullah Avcı: ‘Dorukhan’ın durumu üzüntü verici şimdi hastaneye gideceğim…’
Beşiktaş

Abdullah Avcı: ‘Dorukhan’ın durumu üzüntü verici şimdi hastaneye gideceğim…’

Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, sakatlık yaşayan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Dorukhan Toköz hakkında da konuştu. Avcı, "Dorukhan'ın durumu ise üzüntü verici, şimdi hastaneye gideceğim" dedi.

6 Ekim 2019 19:39

Beşiktaş’ın konuğu Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldığı karşılaşma sonrasında Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, “Değerli olan oyuncu grubunun isteği, arzusu, enerjisi. Kazanmak için odaklandıkları bir durum vardı. Dorukhan’ın durumu ise üzüntü verici, şimdi hastaneye gideceğim” dedi.

Abdullah Avcı, “Caner, perşembe günü önde oynadı, 2 gündür serum yiyor, bugün belki de sahanın en iyi oyuncusuydu. 9 kişi maçı tamamladık, sakatlıklar oldu. 6-7 haftadır yaşadığımız süreç, sakatlıklar, kırmızı kartlar, kulübün içindeki şeyler, umarım tüm bunlar bugün kazanınca sona ermiştir” ifadelerini kullandı. 06 Ekim 2019 Beşiktaş`ta Dorukhan Toköz`ün dizi döndü! Kulüpten açıklama geldi... Süper Lig`in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor`u ağırlayan Beşiktaş`ta Dorukhan Toköz`ün sakatlığı siyah beyazlıları şoke etti. Dizi döndüğü öğrenilen Toköz sahayı gözyaşları içinde sedyeyle terk etti. Beşiktaş`tan yapılan açıklamada oyuncumuzun sağ dizinde Patella ( diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edildi denildi. 23 yaşındaki futbolcunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:39 | 6 Ekim 2019
abdullah avcı beşiktaş Dorukhan Toköz süper lig
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