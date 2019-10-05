‘Uyarı tam zamanında geldi’

Sahasında Antalyaspor karşısında aldığı şok yenilgi Fenerbahçe'ye tam zamanında yapılmış bir uyarı niteliğinde oldu. Zorlu ilk 6 haftayı hiç de fena bir şekilde kapatmayan sarı-lacivertliler, 3 puana kesin gözüyle baktığı Antalya ekibi karşısında “Burası Süper Lig, kolay maç yok” mesajını net bir şekilde aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'inde ve değişikliklerinde yaptığı hatalar, futbolcuların ilk 6 haftada gösterdiği performanstan uzak olmaları yenilginin başlıca nedenleriydi.

Rodrigues ve Moses'in yokluğunda Yanal'ın, geçen hafta Galatasaray karşısında Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan'la sahaya çıkması ve taktiğinin bir şekilde tutması bu maça da aynı 11'le çıkmasını gerektirmiyordu. Galatasaray deplasmanı ve içeride Antalyaspor maçları asla aynı taktikte oynanmamalıydı.

Evet Rodrigues ve Moses yine yoktu ama elinde özellikle Tolga Ciğerci'den daha etkili olacak Ferdi, Zajc, Deniz Türüç hatta Alper Potuk varken, ön libero olan iki isimle iç saha maçına çıkmak büyük hataydı. Bu 11'le Fenerbahçe'nin alışagelmiş iç saha baskısının olmayacağı zaten belliydi.

İlk 11'deki eksiklikler bunlardı, bir de bunun değişiklikler kısmı vardı. Belki de Ersun Yanal'ın geldiğinden beri en formsuz maçıydı.

İkinci yarıya Zajc'la başladı Yanal ama istediğini alamadı. Burada Deniz veya Ferdi tercihi yapılsa kesinlikle hücum gücü Fenerbahçe'nin daha da artabilirdi. Ceza sahasında çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe'de Mevlüt'ün de soyunma odasından dönerken 11'de olması gerekiyordu. Çift santrfora dönmek için 81. Dakikaya kadar beklemek doğru bir karar değildi.

Özellikle Ferdi Kadıoğlu'na parantez açmak istiyorum. Ferdi tam kazanıldı derken yine yedek kulübesine hapsoldu. Ersun Yanal'ın mutlaka bir bildiği vardır ama kilit açıcı bir adamın bu maçta düşünülmemesini gerçekten akıl almıyor. Ferdi, Başakşehir maçında sorumluluğu alabileceğini, baskıyı kaldırabileceğini gösterdi. Hocanın ona daha fazla güvenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'de uyarı niteliğindeki maçta artıları ve eksileriyle dikkati çekenler şunlardı:

Altay Bayındır:

Galatasaray maçından sonra bir kez daha büyük bir güven verdi. Kötü futbol oynanan bir günde eğer iki muhteşem kurtarışı yapmasa Fenerbahçe için daha moral bozucu bir sonuç olabilirdi. Bu kadar iyi formuna rağmen A Milli Futbol Takımı'na seçilmemesi de mantıkla açıklanabilecek bir durum değil.

Gustavo: Her hafta onu övmekten sıkılmayacağız galiba. Takımın dün kötüler arasında iyilerindendi. Görevini yine eksiksiz yaptı ama bu takımı için yeterli değildi. Tek eksiği hücum yönüydü. Ama bu ilk 11 yapısı da onun hücumda etkin olamamasına neden oldu.

Max Kruse: Tartışmasız ligin en yetenekli isimlerinden birisi. Ama ama ama. Yetenek gösterildiği sürece adından söz ettirir. Kruse, çok şey yapmak istiyor ama fazlasını yapmak istemek onu hatalara sürüklüyor. Bir an önce toparlanıp bu takımın hücum beyni olduğu gerçeğini hatırlamalı ve maç kazandıracak goller atmalı.

Vedat Muric: Bu kadar iyi başladığı bir sezonda düşüş yaşaması normal. Dün en kötü performanslarından birini gösterdi ama bunda tek sorumlu kendisi değil. Arkadaşları istediği topları veremedi. İlk 11 tercihi de Vedat'ın az etkili olmasına sebebiyet verdi ve hücumda çok yalnız kaldı.

Isla: Sakatlıktan çıktı ama bu gidişle formayı Ozan ya da Dirar'a kaptıracak. Bal yapmayan arı gibiydi. Sıfıra kadar inip bu kadar etkisiz orta yapması en olumsuz özelliğiydi.

Jailson: Tam bir belirsizlik. Stoper oynadığı bir maçta saatli bomba olurken bir maçta sahanın yıldızı olabiliyor. Galatasaray derbisinin en iyilerindendi dün ise takımın kötülerinden. Yenilen golde yediği çalım halı sahada yenmez. Fenerbahçe gibi büyük bir takımın, “Bugün acaba nasıl oynayacak” diyeceği bir stoper oynatma lüksü yok.

MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK

Fenerbahçe'ye milli ara ilaç gibi gelecek. Sakat oyuncular geri dönecek ve Ersun Yanal ideal kadrosuna ulaşabilecek. Böyle bir yenilgi ve kötü futboldan sonra da araya girilmesi Fenerbahçe için bir şans. Fenerbahçe, okyanusu geçip derede boğulmamalı. Zorlu fikstürden çıkıp bu tarz takımlara karşı özellikle iç sahada hata yapmamalı.

Ersun Yanal'ın bu milli araya en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Özellikle Rami ya da Serdar Aziz'i mutlaka stopere monte edecek ve etmeli de. Fenerbahçe, artık 3-4 maçlık seri yakalayıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeli.