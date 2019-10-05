Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır’ın bir tek ağzını burnunu kırmadılar!

Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından çok tartışılan ve TFF’nin MHK’ye danışarak sözleşmesini feshettiği hakem Suat Arslanboğa ile ilgili ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE DİLMEN’İN AÇIKLAMALARI:

”Suat Arslanboğa’nın hata yapabileceğini ama hakemlik saygınlığını kaybettirmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama her şeye futbolun idamı derseniz olmaz. Dinlendirirsiniz 6 ay, devre arasına kadar veya gerçekten de profesyonel hakemlikten biraz geri alırsınız. O zaman size öyle pozisyonlar söylerim ki; Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Ali Palabıyık. Bir pozisyon tartışıyorlar Burak bir çekti. Hadi Ali Palabıyık’a bıraktır bakalım. Gelelim Cüneyt Çakır’ın Süper Kupa finaline… Bir tek ağzını burnunu kırmadılar. Niye Cüneyt Çakır’ı bıraktırmadınız? Niye?”