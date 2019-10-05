SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Gündeme getiren AKP’li, suçlanan CHP
Futbol

Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır’ın bir tek ağzını burnunu kırmadılar!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmesi ile ilgili NTV'de değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, ''Cüneyt Çakır'a neden bıraktırmadınız?'' dedi.

5 Ekim 2019 11:55

Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından çok tartışılan ve TFF’nin MHK’ye danışarak sözleşmesini feshettiği hakem Suat Arslanboğa ile ilgili ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE DİLMEN’İN AÇIKLAMALARI:

”Suat Arslanboğa’nın hata yapabileceğini ama hakemlik saygınlığını kaybettirmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama her şeye futbolun idamı derseniz olmaz. Dinlendirirsiniz 6 ay, devre arasına kadar veya gerçekten de profesyonel hakemlikten biraz geri alırsınız. O zaman size öyle pozisyonlar söylerim ki; Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Ali Palabıyık. Bir pozisyon tartışıyorlar Burak bir çekti. Hadi Ali Palabıyık’a bıraktır bakalım. Gelelim Cüneyt Çakır’ın Süper Kupa finaline… Bir tek ağzını burnunu kırmadılar. Niye Cüneyt Çakır’ı bıraktırmadınız? Niye?”

Son güncelleme 12:56 | 5 Ekim 2019
rıdvan dilmen Suat Arslanboğa
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
7 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Antalyaspor
7 3 11
5 Yeni Malatyaspor
7 3 10
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Bugün - 15:00
-
Konyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 17:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR