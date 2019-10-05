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Radamel Falcao, Manchester United’ın en kötü transferleri arasında gösterildi
Galatasaray

Radamel Falcao, Manchester United’ın en kötü transferleri arasında gösterildi

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İngiliz devi Manchester United'da son 5 yılda yapılan en kötü transferler arasında gösterildi.

5 Ekim 2019 21:55

Galatasaray’ın yaz aylarında büyük bir uğraş sonunda kadrosuna kattığı Radamel Falcao, İngiltere’de Manchester United’ın 2013’te emekli olan Sir Alex Ferguson sonrasında yaptığı en kötü transferlerden biri olarak gösterildi.

The Sun Gazetesi’nde, Wayne Rooney ve Robin van Persie’nin ayrılığının ardından yerlerini doldurmak için yapılan birçok transferin yetersiz olduğunun belirtildiği haberde, 2014 yılında 30 yaşına gelirken transfer edilen Falcao’nun, 6 milyon sterlinlik kiralama ücretine ve yüksek maaşına rağmen 29 maçta sadece 4 gol attığı kaydedildi.

Oluşturulan ilk 11’de Romelu Lukaku, Angel di Maria, Fred, Henrikh Mkhitaryan, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Daley Blind, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Radamel Falcao isimlerine yer verildi ve bu 11 isme 323,7 milyon sterlin harcandığı ifade edildi.

Bu isimler arasında takımda kalan tek oyuncu ise, Fenerbahçe ile de ismi anılan Arjantinli defans oyuncusu Marcos Rojo.

Son güncelleme 22:02 | 5 Ekim 2019
galatasaray ingiltere manchester united radamel falcao
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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