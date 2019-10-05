Marcao: ‘Deplasman belki ama…’

Süper Lig’de Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0’lık skorla berabere kaldı ve puanını 10’a çıkardı. Son beş resmi maçta galip gelemeyen Galatasaray’da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Marcao, “Kesinlikle buradan galip ayrılmak istiyorduk. Deplasman belki ama yine de hedefimiz 3 puandı. En iyi maçımız değildi, daha iyi olmalıydık. Yine de bir yönden bakarsak, deplasmanda 1 puan aldık” dedi.

23 yaşındaki savunmacı kendi performansı hakkında ise “Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Daha konsantreyim” yorumunda bulundu. MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray Gençlerbirliği Galatasaray maçı ile Süper Lig`de 7. hafta heyecanı sürdü. Son bölümü nefes kesen maçta taraflar sahadan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. Galatasaray üst üste beşinci resmi maçında da üç puan alamazken, Terim`in öğrencileri ligde puanını 10`a yükseltti. Ev sahibi Gençlerbirliği ise ligde ilk galibiyetiyle yine tanışamadı ve puanını 3 yaptı. İlgili Haberi Oku