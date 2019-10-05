Mağlubiyet Yanal’a yazar

ERSUN Yanal'ın, Zanka-Jailson ısrarını anlamak zor. Fenerbahçe'nin rakipleri artık işi çözmüş, sezon başından bu yana hep merkezden yaptıkları ani ataklarla şansını deniyor. Golü bulursa kapanıp Fenerbahçe'ye top oynatmıyor. Teknik adamların oyuncu tercihleri işler iyi giderken önemsenmez ama orijinal stoperlerin yedek kulübesinde oturuyorsa…

1- OYUNU Antalya kalesine yıkıp, rakibin tek bir atağıyla gol yersen, şaşırmayacaksın!

2- GOL ararken gol yiyip sonrasında şoku da atlatamazsan, kaleye giden top kendi oyuncuna çarpar, şanssızlık yaşarsın.

3- GÜCÜNÜ 90 dakikaya yayamazsan, rakip beton gibi defans yapar. Katlanacaksın.

4-RAHAT kazanabileceğin maçta hesaplamadığın bir puan kaybı yaşarsın, moralin bozulur!

YARATICI oyuncu deyince aklıma Alex geliyor. Eskiden Fenerbahçe, delici koşularla pres yaptığı anlarda faul alır, duran toplarla sonuca gider, Antalya gibi katı defans yapan takımları da pişman ederdi.

YAŞAR Kemal Uğurlu, adeta Fenerbahçe'nin korkulu rüyası haline geldi. Geçen sezon içerideki Kasımpaşa maçında ‘kural ihlali' yaptığı iddia edilmişti. Sonra hakem raporu kitabına uyduruldu…

1-ANTALYALI oyuncuların sert oyununa göz yumdu, kartları geç çıkardı.

2-DIEGO'NUN ceza alanı içinde eli açık olmasına rağmen penaltı kararını ver(e)medi (Kural böyle).

3-MURIQI'I çift sarı karttan ihraç edebilirdi, etmedi!

KALECİ Altay'ı tebrik etmek lazım. Oyunun hâkimi F.Bahçe iken kalesinde 5 net pozisyon çıkardı. YANAL'IN milli arada yedek kulübesinde oturttuğu stoperleri hazırlaması gerekiyor.

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