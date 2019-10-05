MAÇ ÖZETİ İZLE: Kayıplar sürüyor! Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. İzleyemeyenler için Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti haberimizde.
GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ
Karşılaşmanın ilk yarısı ekiplerin karşılıklı atakları olmasına karşın 0-0’lık eşitlik ile sona erdi.
İkinci yarıda sarı kırmızılılar rakip kalede gol şansı yakalamasına karşın sonuca gidemedi. Gençlerbirliği de özellikle Sio ile yakaladığı şansları kullanamadı ve karşılaşma başladığı skorla 0-0 sona erdi.
Ev sahibi ekipte Ahmet Oğuz karşılaşmanın 86. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.