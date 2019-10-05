MAÇ ÖZETİ İZLE: Kayıplar sürüyor! Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. İzleyemeyenler için Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti haberimizde.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk yarısı ekiplerin karşılıklı atakları olmasına karşın 0-0’lık eşitlik ile sona erdi.

GS GENÇLERBİRLİĞİ ÖZET İZLE

İkinci yarıda sarı kırmızılılar rakip kalede gol şansı yakalamasına karşın sonuca gidemedi. Gençlerbirliği de özellikle Sio ile yakaladığı şansları kullanamadı ve karşılaşma başladığı skorla 0-0 sona erdi.

Ev sahibi ekipte Ahmet Oğuz karşılaşmanın 86. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.