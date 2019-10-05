MAÇ ÖZETİ İZLE | Brighton 3-0 Tottenham

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. The American Express Stadı’dan oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak sürprize imza attı.
Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e sahasında 7-2 yenilerek hafta içerisinde büyük şok yaşayan Tottenham’ın deplasman kabusu devam etti.
Maçın 3. dakikasında kaleci Hugo Lloris’in kolunun kırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Londra ekibi, aynı pozisyonda Maupay’ın golüyle 1-0 geriye düştü.
Brighton 32. dakikada Connolly ile durumu 2-0’a getirdi.
Rakibi karşısında skoru değiştiremeyen Tottenham, 65. dakikada Connolly’yi yine durduramayarak kalesindeki 3. golü gördü.
Geride kalan dakikalarda skor değişmezken ev sahibi takım 9 puana yükseldi. Tottenham ise 11 puanda kaldı.