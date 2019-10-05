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İngiltere Premier Lig

MAÇ ÖZETİ İZLE | Brighton 3-0 Tottenham

Bu sezona kötü başlayan Tottenham, kalecisi Hugo Lloris'in kolunun kırıldığı maçta Brighton'a deplasmanda 3-0 yenilerek deplasmandaki galibiyet hasretini devam etti. İşte Brighton Tottenham maç özeti izle...

5 Ekim 2019 16:45

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. The American Express Stadı’dan oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak sürprize imza attı.

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e sahasında 7-2 yenilerek hafta içerisinde büyük şok yaşayan Tottenham’ın deplasman kabusu devam etti.

05 Ekim 2019 Tottenham kalecisi Hugo Lloris`in kolu kırıldı! Tottenham`ın tecrübeli kalecisi Hugo Lloris, Brighton`ın attığı ilk golde topu çıkarmak için hamle yaparken sol kolunun üzerine düştü. Eldiveni çimde kayan ve kolu kırılan yıldız kaleci hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

Maçın 3. dakikasında kaleci Hugo Lloris’in kolunun kırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Londra ekibi, aynı pozisyonda Maupay’ın golüyle 1-0 geriye düştü.

Brighton 32. dakikada Connolly ile durumu 2-0’a getirdi.

Rakibi karşısında skoru değiştiremeyen Tottenham, 65. dakikada Connolly’yi yine durduramayarak kalesindeki 3. golü gördü.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken ev sahibi takım 9 puana yükseldi. Tottenham ise 11 puanda kaldı.

Son güncelleme 16:55 | 5 Ekim 2019
Brighton ingiltere premier lig Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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