Loris Karius: Belki yine Liverpool’da oynarım

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius, yeniden İngiliz ekibine dönmek istediğini söyledi. Sezon sonunda Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Alman file bekçisi, “Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmem devam var. Liverpol veya İngiltere’de bir başka takım veya bir Alman ekibi… Ne olacağını asla bilemezsiniz” dedi.

Loris Karius, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda yeniden Liverpool’a dönmek istediğini söyledi. 2018’deki Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığını geride bıraktığını söyleyen Karius, “O maçta Sergio Ramos ile çarpışmamın ardından sakatlanmıştım. Kimse bununla ilgili konuşmuyor. Herkes istediğini söyleyebilir; ancak onu geride bıraktım” sözleriyle geçmişe sünger çektiğini vurguladı.

Real Madrid’in 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürdüğü 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool kalesini koruyan ancak 2 büyük hatayla yenilginin baş nedeni olan Karius, o maçın ardından bir daha İngiliz ekibinin kalesini koruyamadı. Beşiktaş’ın 7.25 milyon Pound satın alma opsiyonuna sahip olduğu hatırlatılan haberde, ne oyuncunun ne de Türk ekibinin devam etme taraftarı olduğu kaydedildi. 2021 sonuna kadar Liverpool’la sözleşmesi bulunan Alman file bekçisinin sezon sonunda İngiliz ekibi veya başka bir ekibe gideceği kaydedilirken, 26 yaşındaki file bekçisi,

“Burada sezon sonuna kadar sözleşmem var. Ondan sonra ne olacağına bakacağız. Liverpool’a veya başka bir İngiliz ekibine mi yoksa Almanya’dan başka bir takıma mı giderim, asla bilemezsiniz” diye konuştu. Beşiktaş’taki tek amacının her hafta oynanacak maçlara konsantre olmak olduğunu belirten Karius, “Burada geçirdiğim zamandan dolayı mutluyum. İngiltere’de oynadığınızda daha fazla gözününde bulunuyorsunuz; ancak burası da iyi bir kulüp. Şimdi ve daha önce de bazı problemler vardı. Ancak geçen sezon her şey kolay değildi, buna karşın sezonun tamamı oldukça iyi sona erdi. Premier Lig, en iyi lig. İlginç olacak; ancak hala Liverpool ile sözleşmem devam ediyor. Belki yine Liverpool’da oynarım; bunu asla bilemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Şimdiden hangi takımda oynayacağını söylemenin zor olacağını belirten Loris Karius, “Bu Liverpool olmazsa başka iyi bir takım olur. Bu konuda endişe duymuyorum” sözleriyle gelecek için umutlu konuştu.