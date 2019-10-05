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Kayserispor, İzmir’de ilk galibiyetini arıyor
Kayserispor

Kayserispor, İzmir’de ilk galibiyetini arıyor

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta galibiyet alamayan ve 3 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, Göztepe deplasmanında kötü gidişe dur demek istiyor.

5 Ekim 2019 12:52

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe ile deplasmanında karşılaşacak.

Rakibi ile Süper Lig maçlarında İzmir’de 5 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, ilk galibiyetini almak istiyor. Bugüne kadar rakibini İzmir’de mağlup edemeyen Kayserispor, bu sezon geride kalan 6 haftada da kazanmayı başaramadı.

Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 3 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2018/2019 İ.M.Kayserispor-Göztepe 2-1

2018/2019 Göztepe-İ.M.Kayserispor 2-0

2017/2018 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1

2017/2018 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-0

1979/1980 İ.M.Kayserispor-Göztepe 3-2

1979/1980 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1

1974/1975 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-1

1974/1975 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0

1973/1974 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0

1973/1974 İ.M.Kayserispor-Göztepe 0-0

İZMİR’DE 6. KEZ

Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, İzmir’de 6. kez karşılaşacak. Kayserispor, Süper Lig’deki maçlarda deplasmanda hiç kazanamadı. Geride kalan 5 maçta Göztepe 3 kez kazanırken 2 maç da berabere bitti.

Son güncelleme 12:52 | 5 Ekim 2019
göztepe İstikbal Mobilya Kayserispor kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
7 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Antalyaspor
7 3 11
5 Yeni Malatyaspor
7 3 10
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