Jimmy Durmaz: ‘Daha yaratıcı olmamız gerekiyor’

Galatasaray’ın deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Jimmy Durmaz açıklamalarda bulundu.

3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden İsveç milli oyuncu, “Her maçta olduğu gibi bu maçta da odaklandığımız şey 3 puandı. Ne yazık ki 1 puanla ayrılıyoruz, bu sonuç beni ve takımımı üzdü. Yapmamız gereken çalışmak. Şimdi evimize dönüp, bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Hücumda daha etkili olmaları gerektiğini kaydeden Jimmy Durmaz, “Mutlaka daha yaratıcı olmamız gerekiyor. İyi oyuncularımız var, ofansif olarak da kalitemiz var. Daha çok pozisyonlar bulmamız gerekiyor. 1, 2 gol gelince, gerisi de gelecektir” ifadelerini kullandı.