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Jimmy Durmaz: ‘Daha yaratıcı olmamız gerekiyor’
Galatasaray

Jimmy Durmaz: ‘Daha yaratıcı olmamız gerekiyor’

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Jimmy Durmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Ekim 2019 23:34

Galatasaray’ın deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Jimmy Durmaz açıklamalarda bulundu.

3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden İsveç milli oyuncu, “Her maçta olduğu gibi bu maçta da odaklandığımız şey 3 puandı. Ne yazık ki 1 puanla ayrılıyoruz, bu sonuç beni ve takımımı üzdü. Yapmamız gereken çalışmak. Şimdi evimize dönüp, bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Hücumda daha etkili olmaları gerektiğini kaydeden Jimmy Durmaz, “Mutlaka daha yaratıcı olmamız gerekiyor. İyi oyuncularımız var, ofansif olarak da kalitemiz var. Daha çok pozisyonlar bulmamız gerekiyor. 1, 2 gol gelince, gerisi de gelecektir” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:34 | 5 Ekim 2019
galatasaray Gençlerbirliği Jimmy Durmaz süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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