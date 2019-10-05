SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’den AKP’ye: Söz namustur
İtalyan devi Milan Ozan Kabak’ı istiyor!
İtalya Serie A

İtalyan devi Milan Ozan Kabak’ı istiyor!

Stuttgart'la sezon başında sözleşme imzalayan Ozan Kabak'ın, Milan'a neden gitmediği belli oldu. İtalya'da çıkan habere göre Milli Takım oyuncusu, Almanya'da gelişimini tamamlamak için Milan'a gitmedi. Milan, Schalke'de yeterli forma şansı bulamayan Ozan Kabak'ı takibe devam ediyor.

5 Ekim 2019 17:48

İtalya’nın önde gelen spor sitesi Calciomercato, Ozan Kabak’ın sezon başında neden Milan’a gitmediğine dair özel haber paylaştı. Habere göre; Milan direktörleri Ricky Massara ve Paolo Maldini, genç defans oyuncusunu takıma almak için harekete geçti. Ozan için özel gözlemci tutuldu. Stuttgart yönetimiyle de Ozan Kabak’ın transferi için anlaşmaya varıldı.

Milan dışında Bayern Münih ve Manchester United’ın da ilgilendiği oyuncu ise Schalke’yi tercih etti. Ozan Kabak ise gelişimini sürdürmek için Almanya’da kalma kararı aldı ve İtalya’ya gitmedi. Schalke’de sezon başında sakatlanan ve istediği kadar forma şansı bulamayan Ozan Kabak, Almanya’da kalmasına karşın, Milan milli oyuncuyu takibe devam ediyor.

Schalke’de istediği kadar süre alamayan Ozan Kabak, sezon sonunda ayrılmak isterse de Milan, tekrar başarılı oyuncu için devreye girecek.

Son güncelleme 17:48 | 5 Ekim 2019
almanya italya milan ozan kabak transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Bugün - 15:00
1
-
4
Konyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 17:30
1
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR