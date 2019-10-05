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MAÇ SONUCU | Göztepe 4-0 Kayserispor
Kayserispor

MAÇ SONUCU | Göztepe 4-0 Kayserispor

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Kayserispor, üst üste 7. maçında da galibiyet alamadı.

5 Ekim 2019 17:00

Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk etti.

Bornova Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Göztepe’nin 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Alpaslan Öztürk, 42’nci dakikada Soner Aydoğdu, 45 ve 51’inci dakikalarda ise Stefano Napoleoni kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü’yle 1-1 berabere kalan Göztepe, bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti. Süper Lig’de üst üste 7’nci maçından da galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstikbal Mobilya Kayserispor ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Son güncelleme 19:35 | 5 Ekim 2019
göztepe kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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