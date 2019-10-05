MAÇ SONUCU | Göztepe 4-0 Kayserispor

Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk etti.

Bornova Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Göztepe’nin 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Alpaslan Öztürk, 42’nci dakikada Soner Aydoğdu, 45 ve 51’inci dakikalarda ise Stefano Napoleoni kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü’yle 1-1 berabere kalan Göztepe, bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti. Süper Lig’de üst üste 7’nci maçından da galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstikbal Mobilya Kayserispor ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak.