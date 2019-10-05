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Giresunspor, lideri yenerek ilk galibiyetini aldı
TFF 1.Lig

Giresunspor, lideri yenerek ilk galibiyetini aldı

Giresunspor, lider Akhisarspor'u sahasında 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetine 7. haftada ulaştı.

5 Ekim 2019 16:31

TFF 1. Lig’in 7 haftasında Giresunspor, sahasında Akhisarspor’u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 5 puana yükselirken, konuk takım 13 puanda kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Önder Yılmaz, Furkan Ürün

Giresunspor: Adriano, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 83 Alperen Aydın), Mehmet Taş, Landel, Ahmet İlhan Özek, Rusescu, Özgür Can Özcan (Dk. 62 Tanase), Murat Akça, Del Valle (Dk. 80 Renan Foguinho)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman (Dk. 46 Aykut Çeviker), Musa Nizam (Dk. 46 Kadir Keleş), Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis (Dk. 73 Ergin Keleş), Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk

Gol: Dk. 10 Rusescu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Bjarnason (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 80 Del Valle, Dk. 90+2 Mehmet Taş, Dk. 90+5 Adriano (Giresunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Özgür Can'ın ortasında ceza sahası içinde Rusescu’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Del Valle'nin köşe atışında ceza sahası içinde Numan’ın kafa vuruşunda top auta gitti.

54. dakikada sol kanattan Cikalleshi’nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erhan Çelenk'in şutu az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada Elmar'ın pasında Cikalleshi’nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Son güncelleme 16:31 | 5 Ekim 2019
Akhisarspor giresunspor tff 1.lig
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