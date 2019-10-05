Giresunspor, lideri yenerek ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig’in 7 haftasında Giresunspor, sahasında Akhisarspor’u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 5 puana yükselirken, konuk takım 13 puanda kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp, Önder Yılmaz, Furkan Ürün
Giresunspor: Adriano, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 83 Alperen Aydın), Mehmet Taş, Landel, Ahmet İlhan Özek, Rusescu, Özgür Can Özcan (Dk. 62 Tanase), Murat Akça, Del Valle (Dk. 80 Renan Foguinho)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman (Dk. 46 Aykut Çeviker), Musa Nizam (Dk. 46 Kadir Keleş), Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis (Dk. 73 Ergin Keleş), Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk
Gol: Dk. 10 Rusescu (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Bjarnason (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 80 Del Valle, Dk. 90+2 Mehmet Taş, Dk. 90+5 Adriano (Giresunspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Özgür Can'ın ortasında ceza sahası içinde Rusescu’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlarla buluştu. 1-0
37. dakikada Del Valle'nin köşe atışında ceza sahası içinde Numan’ın kafa vuruşunda top auta gitti.
54. dakikada sol kanattan Cikalleshi’nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erhan Çelenk'in şutu az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Elmar'ın pasında Cikalleshi’nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.