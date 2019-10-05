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Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte GS’nin muhtemel 11’i…
Gençlerbirliği

Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte GS’nin muhtemel 11’i…

Geçen yılın şampiyonu Galatasaray Süper Lig 7. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Peki Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gençlerbirliği GS maçı muhtemel ilk 11'leri...

5 Ekim 2019 17:14

Galatasaray, Süper Lig’in 7’nci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroya alınmadı. İşte Gençlerbirliği Galatasaray maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal…

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı yayınlanacak.

İLK 11’LER

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Donk, Seri, N’Zonzi, Babel, Belhanda, Falcao

Son güncelleme 17:14 | 5 Ekim 2019
canlı galatasaray Gençlerbirliği gs Hangi kanalda saat kaçta
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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