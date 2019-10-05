Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı yayın | Gençlerbirliği GS maçı canlı izle

Gençlerbirliği Galatasaray canlı! Gençlerbirliği Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 7. hafta heyecanı devam ediyor. İki puanla son sırada yer alan Başkent ekibi Gençlerbirliği, 9 puanlı Galatasaray’ı konuk ediyor. Son dört resmi maçta üç beraberlik bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar kazanarak yükselişe geçmek ve kötü gidişe dur demek istiyor. Alkaralar ise ligin dibinden kurtulmanın peşinde. Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Eryaman

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Fabricio, Candeias, Sessegnion, Ayite, Sio (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

GALATASARARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel, Andone

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray’da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, bu akşamki maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Karşılaşması öncesi Aslan’da 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Ömer Bayram, Marcao ve Mariano sınırda olan isimler. Gençlerbirliği’nde sakat ya da cezalı bir isim bulunmuyor.

Galatasaray`da 3 sakat! Gençlerbirliği kadrosunda Falcao, Luyindama ve Lemina yok... Galatasaray Kulübü sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Luyindama ve Lemina`nın Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku