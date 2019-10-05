Fenerbahçeli futbolcuların taraftara neden gitmediği ortaya çıktı!

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’a 1-0 yenilen Fenerbahçe’de futbolcular mağlubiyetin ardından soyunma odasında özel bir toplantı yaptı.

Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde, sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda puan kaybı yaşanan maçın ve önümüzdeki döneme dair yapılacakların değerlendirmesi yapıldı.

Uzun süren toplantı nedeniyle futbolcular, tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediler. Oyunculardan sadece Ozan Tufan, Kruse ve Zanka taraftarın çağrısına cevap verip tribüne gitti.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Antalyaspor maçını yorumladı: Kemal hoca sana ne? Versene penaltıyı! Rıdvan Dilmen, NTV`deki Yüzde 100 Futbol programında Fenerbahçe`nin Antalyaspor`a 1-0 yenildiği maçı yorumladı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu`yu eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Toplantıda ilk sözü , kötü performans gösteren bazı oyuncular alıp takım arkadaşlarından özür dilerken, takım arkadaşları onlara sahip çıktı ve biz hatalarımızla doğrularımızla bir takımız mesajı verildi.

Sonrasında sözü alan kaptan Emre, bu ligin her anlamda en iyi ekibi olduklarını belirterek; “Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

Teknik heyet ve yönetim oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olurken, şampiyonluğun olumsuz maçlardan sonra yaşanan böyle kenetlenmelerden geçtiğini ifade ettiler.