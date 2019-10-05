Fatih Terim: ‘Biraz fazla uzadı bu iş… Galatasaraylılara da açıklayacağım…’

Galatasaray’ın deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, “Performansla ilgili çok söyleyeceğim şey var. Bir defa Gençlerbirliği’ni tebrik ederim. Sadece istemek yetmiyor. Kazanmayı da bilmek gerekiyor. Galibiyeti de almanız gerekiyor. Sadece istemek yetmiyor. Muhakkak ki Galatasaray puan kaybedecektir ama salı günkü gibi kaybettiği takdirde helal olsun denilen bir takım vardı. Kaybederse öyle bir takımla kaybeder. Böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez” dedi.

Rıdvan Dilmen: `Belhanda`nın pozisyonu bence penaltı` Rıdvan Dilmen, NTV`deki Yüzde 100 Futbol programında Galatasaray`ın Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. İlgili Haberi Oku

Terim, “Hiç hoşnut olmuyorum bundan. Eğer Galatasaray kaybedecekse savaşarak kaybedecek. Onun hesabını zaten veririz biz. Böyle vurdumduymaz olmaz. Buna ne ben müsaade ederim, ne kültürümüz müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm. Milli ara öncesinde bu hiç hoşuma gitmedi. Konuşulacak bir zaman var, çok da şey var ama beraberliklerden ve kötü oyundan sonra olsun istemiyorum. Kendi aramızda konuşacağız, ben Galatasaraylılara da açıklayacağım” diye konuştu.

‘Böyle bir şey yok!’

Genç oyuncularla maça çıkmadığı için pişman olduğunu kaydeden çalıştırıcı, “Galatasaraylılara ocakta ne olacak, ocak ayına kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz, Galatasaray kaybeder, kazanır ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok” mesajını yolladı.

Deneyimli teknik adam, “Bugün belki de ben hatalıyım. Burada da kendime önemli bir eksi puan yazıyorum ama dediğim gibi kaybedebilirsiniz, ilk defa da kaybetmeyeceğiz. Böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray Gençlerbirliği Galatasaray maçı ile Süper Lig`de 7. hafta heyecanı sürdü. Son bölümü nefes kesen maçta taraflar sahadan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. Galatasaray üst üste beşinci resmi maçında da üç puan alamazken, Terim`in öğrencileri ligde puanını 10`a yükseltti. Ev sahibi Gençlerbirliği ise ligde ilk galibiyetiyle yine tanışamadı ve puanını 3 yaptı. İlgili Haberi Oku