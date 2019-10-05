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İngiltere Premier Lig

ÖZET İZLE | Everton’un yüzü gülmüyor!

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Everton, Burnley'e 1-0 mağlup oldu.

5 Ekim 2019 19:13

İngiltere Premier Lig’de 8. hafta mücadelesinde Sean Dyche’in takımı Burnley ile Marco Silva’nın takımı Everton kozlarını paylaştı

Turf Moor Stadı’nda oynanan karşılaşmada Burnley 1-0’lık skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Everton’da Seamus Coleman, 56’da takımını 10 kişi bıraktı. 72’de sahne alan Jeff Hendrick skoru belirledi

A Milli oyuncumuz Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı

Alınan bu sonucun ardından Burnley puanını 12 yaparken, Everton 7 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Burnley deplasmanda Leicester ile karşılaşacak. Everon sahasında West Ham’ı konuk edecek

Son güncelleme 19:21 | 5 Ekim 2019
Burnley everton premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Konyaspor
7 3 12
3 Fenerbahçe
7 3 11
4 Gaziantep
6 3 11
5 Antalyaspor
7 3 11
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