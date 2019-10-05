ÖZET İZLE | Everton’un yüzü gülmüyor!

İngiltere Premier Lig’de 8. hafta mücadelesinde Sean Dyche’in takımı Burnley ile Marco Silva’nın takımı Everton kozlarını paylaştı

Turf Moor Stadı’nda oynanan karşılaşmada Burnley 1-0’lık skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Everton’da Seamus Coleman, 56’da takımını 10 kişi bıraktı. 72’de sahne alan Jeff Hendrick skoru belirledi

A Milli oyuncumuz Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı

Alınan bu sonucun ardından Burnley puanını 12 yaparken, Everton 7 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Burnley deplasmanda Leicester ile karşılaşacak. Everon sahasında West Ham’ı konuk edecek